Les services des finances publiques et Vienne Condrieu Agglomération ont signé une convention de coopération de quatre ans, visant à optimiser la gestion financière locale. Quatre axes principaux ont été définis : améliorer la circulation de l'information, renforcer le recouvrement des recettes, actualiser le patrimoine de l'agglomération et fiabiliser les opérations croisées entre l'agglo et les communes.

EP