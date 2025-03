Le Pavillon du tourisme de Vienne Condrieu fête ses 10 ans avec de nouveaux services, dont une conciergerie à vélos et bagages, et un projet "séjour sans ma voiture". Des événements comme "Rendez-Wine" et des expositions, dont celle de Pompéi, enrichiront l'année. La ville prépare également l'ouverture d'un Musée d’Histoire d'ici 2027 et des aménagements publics végétalisés.

EP