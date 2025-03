À Vienne, deux hectares de la forêt de Malissol seront coupés et replantés au printemps avec des essences plus résistantes au climat. L’ONF et la Ville de Vienne veulent anticiper les effets du réchauffement. Une deuxième réunion en septembre permettra aux habitants de choisir les nouvelles espèces. Les plantations débuteront en octobre 2026.

