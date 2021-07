Villefontaine : passé à tabac, un jeune homme de 21 ans décède à l’hôpital

Un jeune homme de 21 ans est décédé ce week-end, après avoir été roué de coups par une dizaine de personnes à Villefontaine. Les faits remontent à vendredi soir dans le quartier des Fougères. Victime d’un traumatisme crânien, il avait été transporté à l’hôpital Edouard Herriot de Lyon où il est décédé dimanche soir. Les causes de ce passage à tabac ne sont pas encore connues.



Selon les premiers éléments de l’enquête relayés par la Dauphiné Libéré, le jeune homme ne semblait pas avoir d’attache à Villefontaine. Après des passages dans l’Ain, le Var, la Drôme, il venait d’achever une peine d’un an et demi de prison et résidait depuis peu au foyer des jeunes travailleurs des Quatre vents. Les investigations se poursuivent pour retrouver les auteurs de cette agression mortelle.