La préfecture de région consulte les communes de La Verpillière, Villefontaine et la Capi sur le classement en zone commerciale de The Village, permettant une ouverture tous les dimanches. Malgré un avis favorable de La Verpillière et des opportunités d’emploi, des élus locaux s'inquiètent des nuisances et de l'impact sur les petits commerces. La décision finale reviendra à la préfecture.

EP