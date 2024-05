Villefranche-sur-Saône : l’ancien maire Bernard Perrut condamné à un an de prison avec sursis

L'ancien maire de Villefranche-sur-Saône et ex-député du Rhône Bernard Perrut a été condamné à un an de prison avec sursis pour détournement de frais de mandat. Une condamnation qui intervient pour utilisation à des fins personnes d'une partie de ses indemnités de frais de mandat. L'ancien édile a également été condamné à payer une amende de 60 000 euros et à 5 ans d'inéligibilité même si il n'est pas dans l'obligation de quitter son poste de conseiller régional Les Républicains en Auvergne-Rhône-Alpes.