À partir de ce vendredi, il sera désormais possible de prendre le bus avec son vélo sur le réseau de bus Libellule à Villefranche-sur-Saône et ses alentours. Deux vélos par bus pourront être transportés et il n’y aura pas de coût supplémentaire. Cette initiative a pour objectif de pouvoir favoriser la pratique du vélo dans le territoire caladois mais également de faciliter l'accès aux transports en commun pour les cyclistes.