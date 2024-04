La Ville de Villefranche-sur-Saône a pris un arrêté municipal pour autoriser la vente de muguet ce 1er mai tout en l’encadrant. Ainsi il sera possible de vendre du muguet cueilli en foret ou en jardin mais sans emballage et en petite quantité. Aucune autre fleur ne devra y être ajouté. Il sera également interdit de le vendre à proximité des fleuristes (50 mètres) et interdit d’installer des tables, chaises ou tréteaux pour effectuer des ventes.