La Ville de Villefranche-sur-Saône organise une Fête des enfants ce mercredi 19 juin sur la place des Arts entre 15 heures et 17 heures. Il s'agit d'une manifestation culturelle organisée pour les enfants de moins de 12 ans. Au programme : jeux d'adresse, dessins, ballons, maquillage et manège. Chaque enfant doit être accompagné par un adulte. L'animation est totalement gratuite pour toutes et tous.