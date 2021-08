Villette-d’Anthon : six blessés dont trois graves dans un choc frontal

Un choc frontal entre deux voitures est survenu ce jeudi soir, vers 19h, sur une route départementale de la commune de Villette-d’Anthon. L’accident a fait six blessés dont trois graves. Les trois victimes plus durement touchées ont été héliportées à l’hôpital.



En raison de la violence du choc, une personne a été désincarcérée par les pompiers après être restée coincée dans l’habitacle pendant une heure. La route a également été temporairement coupée à la circulation pour permettre l’intervention des secours. Selon les informations du Dauphiné Libéré, trois hélicoptères et cinq ambulances se sont notamment rendus sur les lieux de l’accident.



Une enquête est actuellement en cours pour tenter de déterminer les causes de l’accident.