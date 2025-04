À Villeurbanne, la place de la Paix va se transformer en espace convivial sans voitures, avec de nouvelles aires de jeux et du mobilier choisi par les habitants. Le projet, présenté le 17 avril, a été bien accueilli malgré quelques inquiétudes sur les nuisances sonores et les risques de dégradations. La Métropole mise sur un lieu apaisé et adapté à tous les âges.

C.C