Villeurbanne : une fresque participative pour embellir la ville

L’artiste Lucie Albon réalise en ce moment une fresque participative dans le passage piéton qui rejoint la rue Frédéric Faÿs à la rue Jules Guesde vers le groupe scolaire du même nom. Son objectif est de proposer à des enfants du groupe scolaire, des enfants accompagnés par la Maison Sociale Cyprian les Brosses, des jeunes accompagnés par la protection judiciaire de la jeunesse ou encore à des habitants de participer à l’élaboration d’une œuvre collective lors d’ateliers.

C’est la Ville de Villeurbanne et de nombreux partenaires qui sont à l’origine de cette action dans le but de rassembler des jeunes et des habitants autour d’une thématique commune, à savoir prendre du plaisir et du bon temps tout en embellissant le quartier grâce à la fresque. Un atelier aura d’ailleurs lieu ce jeudi 30 septembre de 16h à 17h sur le passage piéton en question, juste derrière le groupe scolaire Jules Guesde situé 55 rue Jules Guesde.