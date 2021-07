Violente collision entre une moto et une voiture à Vénissieux

Ce lundi 19 juillet, un motocycliste a été gravement blessé à Vénissieux, dans une collision avec une voiture. L’accident s’est produit aux alentours de 8h30, dans le secteur de l’avenue Francis-de-Pressensé. La victime, âgée de 40 ans a été prise en charge et hospitalisée. Durant l’intervention des secours, la circulation a été coupée et la ligne de bus 35 s’est vue perturber. Les arrêts de “Joliot Curie-Marcel Sembat” à “Beauvisage-Pressensé” n’ont pas été desservis pendant une partie de la matinée, indique Le Progrès. A ce stade, nous ignorons les causes exactes de l’accident.