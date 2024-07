Les automobilistes sont désormais avertis.

Sur les routes il faudra faire preuve de vigilance dans l’agglomération lyonnaise, à partir de ce lundi 29 juillet prochain, les radars installés le long des voies de covoiturage seront mis en service.

Ce sera notamment le cas entre Dardilly et Lyon sur la M6 et entre Pierre-Bénite et Lyon sur la M7. Vous risquez une amende de 135 euros si vous êtes seul dans votre véhicule.