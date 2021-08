Vous pouvez réserver un créneau pour une troisième dose

Les prises de rendez-vous sont ouvertes dès ce lundi pour la 3e injection des vaccins anti-covid. Cela concerne toutes les personnes de plus de 65 ans, ainsi que les personnes fragiles, qui présentent des comorbidités et sont susceptibles de développer une forme grave du coronavirus.



Le délai devra être d’au moins 6 mois entre la deuxième et la troisième dose. Au total, 18 millions de personnes sont susceptibles de recevoir le rappel. La prise de rendez-vous s’effectuera de la même manière que pour les premières et deuxièmes doses.



Les injections pourront commencer dès le 1er septembre. Dans les maisons de retraite, la campagne va commencer entre le 11 et le 15 septembre, selon le ministre de la Santé Olivier Véran.