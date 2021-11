Week-end du 11 novembre : la journée de mercredi classée orange en Auvergne-Rhône-Alpes

Selon les prévisions de Bison Futé, la journée de mercredi sera classée orange en ce qui concerne la circulation en Auvergne-Rhône-Alpes, alors que nombre de personnes ont prévu de partir en week-end prolongé à partir du 11 novembre.

Pour mercredi, il est conseillé d’éviter les grands axes de circulation de la métropole lyonnaise entre 16 heures et 20 heures, tandis que des bouchons sont à prévoir, notamment sur l’A43 et à destination de Chambéry dans l’après-midi et en début de soirée.