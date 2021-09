Wendie Renard redevient capitaine de l’équipe de France

Corinne Diacre, sélectionneuse des Bleue, avait choisi de lui enlever le brassard de capitaine en 2017 juste après son arrivée à la tête de l’équipe, mais cette fois-ci, la Lyonnaise Wendie Renard est de nouveau capitaine de l’équipe de France. Après avoir nommé Amandine Henry, avec qui la relation s’est compliquée au fil du temps, c’est une nouvelle joueuse de l’Olympique Lyonnais féminin qui aura cette responsabilité dès le match de ce vendredi 17 septembre face à la Grèce dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2023.

Corinne Diacre s’est exprimée sur le sujet auprès de L’Équipe et de l’AFP : “La capitaine à partir de demain et jusqu’à l’Euro sera Wendie. On continue notre marche en avant. C’est quelque chose qu’on mûrit depuis longtemps avec mes deux adjoints Anthony (Grech-Angelini) et Gilles (Fouache). On pense d’abord à l’intérêt général, à l’équipe. Cette nouvelle a été annoncée et acceptée par tout le monde de manière top.”