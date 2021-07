World Travel Awards 2021 : Lyon, meilleure destination urbaine d’Europe ?

Encore deux mois de patience et nous connaîtrons le vainqueur. Lyon fait partie des 12 finalistes dans la catégorie “Meilleure destination urbaine d’Europe”, aux World Travel Awards. Ces Oscars du tourisme ont été créés en 1993 par le Wall Street Journal. Ils récompensent l’excellence en matière de tourisme et sont une véritable référence à travers le monde. Sélectionnée parmi 76 destinations candidates, elle est la seule représentante française. Sont également en lice pour remporter ce titre : Amsterdam, Berlin, Barcelone, Genève, Lisbonne, Londres, Moscou, Rome, Saint-Pétersbourg, Venise et Vienne.

Un vote en 5 étapes

C’est la destination qui réunira le plus grand nombre de votes qui sera désignée gagnante. Son jury est composé de 167 000 agents de voyage et professionnels du tourisme du monde entier, aux votes desquels s’ajoutent ceux des internautes. Ils sont ouverts depuis le 30 mars pour l’Europe et sont possibles jusqu’à ce soir. Comment voter ? Voici le mode d’emploi :

1. Inscrivez-vous sur le site www.worldtravelawards.com

2. Consultez vos emails pour valider votre inscription.

3. Rendez-vous sur la page de vote “Europe”.

4. Sélectionnez la catégorie 32 “Première destination urbaine d’Europe”.

5. Votez pour Lyon.

Lyon, meilleure destination urbaine d’Europe ? Verdict le 5 septembre prochain.