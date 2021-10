Xavier Bertrand va se présenter au congrès de désignation des Républicain le 4 décembre prochain

Alors que le doute planait sur l’éventuelle participation de Xavier Bertrand au congrès de désignation des Républicains qui se déroulera le 4 décembre prochain, l’homme politique de droite a affirmé qu’il serait de la partie sur le plateau du journal télévisé de TF1 ce lundi 11 octobre. Le président actuel des Hauts-de-France sera notamment aux côté de Valérie Pécresse er Michel Barnier et se satisfait de l’annulation des primaires : “ Ce congrès, c’est la seule façon d’avoir le plus vite possible un seul candidat de la droite et du centre. J’ai deux certitudes : divisés, on est sûrs de perdre, rassemblés on peut gagner. Et je veux gagner. Je veux gagner pour le peuple de la droite et du centre, mais aussi pour l’ensemble des Français.”

Une situation qui semble convenir à tout le monde puisque Valérie Pécresse et Michel Barnier avaient fait part de leur inquiétude si Xavier Bertrand en venait à faire chevalier seul. Un candidat unique sera en tout cas ainsi désigné le 4 décembre prochain avec de toute part un même discours d’unité autour des Républicains.