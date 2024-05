Début mai les douaniers ont saisi 832 kg de tabac de contrebande au Chambon-Feugerolles.

Ils ont également interpellé 3 personnes qui ont participé à ce trafic. Ces dernières ont d’ailleurs été jugées et condamnées ce mercredi, par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne.

Le verdict est tombé : deux ans de prison pour l’un, un an de prison en France avant d’être interdit du territoire français pendant 5 ans pour l’autre et enfin un an de prison pour le troisième.