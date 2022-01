Selon les chiffres publiés hier, 837 classes ont été fermées au cours de la semaine précédente dans l’Académie de Lyon qui comprend le Rhône, l’Ain et la Loire. Il s’agit d’ores et déjà d’un record. Au total, 18 647 cas positifs au Covid ont été recensés chez les élèves et 2296 chez le personnel enseignant, soit près de 20 000 cas supplémentaires au total par rapport à la semaine précédente.