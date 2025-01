Dans le Roannais, 87 entreprises ont décidé d'adresser une lettre au Premier ministre. Cette démarche a pour but d'interpeller l'homme politique sur le financement d'une déviation entre Mably et Saint-Romain-la-Motte inscrit dans le contrat de plan Etat-Région. Cependant, les gouvernements se succèdent et aucun d'entre eux n'a signé le contrat. L'objectif est que le gouvernement actuel honore ses engagements et finance cette nouvelle déviation.

EG