A Marseille, une campagne d’effarouchement des étourneaux débute

Depuis quelques semaines, des étourneaux ont envahi les rues de Marseille et d’Aix-en-Provence. La ville de Marseille prévoit des mesures dès ce lundi contre les nuisances engendrées par ces oiseaux.

Diffuser des sons pour effrayer l’animal

Les Marseillais n’en peuvent plus. Pour lutter contre l’invasion des étourneaux, la ville de Marseille prend les devants et mène une campagne d’effarouchement de ces derniers. Pour se faire, la ville va expérimenter les techniques du laser et du cri de geai, principal prédateur de l’étourneau.

Les cris du geai vont ainsi retentir rue Borde, dans le 8e arrondissement, pour faire fuir les volatiles. D’autres campagnes d’effarouchement acoustique ont également lieu dans les 11 et 12e arrondissement. Si l’expérimentation est un succès, plusieurs autres lieux dans Marseille se verront équipés, aux alentours des écoles notamment.

Chaque année, des centaines de milliers d’oiseaux transitent par la cité phocéenne pour passer l’hiver en Afrique.