Accident sur l’A6 au nord de Mâcon : trois blessés légers dont un enfant

Un accident de la circulation s’est produit ce mercredi dans le sens sud-nord de l’autoroute A6, au nord de Mâcon.

Trois personnes ont été légèrement blessées, dont un enfant de 5 ans. L’hélicoptère du SAMU est intervenu sur place, mais n’a transporté aucun blessé.

Un troisième véhicule a également été impliqué dans le choc, mais son conducteur n’a pas été blessé.

L’accident a provoqué d’importants bouchons.

Selon les premières constatations, un malaise d’un des conducteurs serait à l’origine de la collision.

R.H

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille.

