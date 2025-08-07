Accident sur l’A6 au nord de Mâcon : trois blessés légers dont un enfant

Un accident de la circulation s’est produit ce mercredi dans le sens sud-nord de l’autoroute A6, au nord de Mâcon.

Trois personnes ont été légèrement blessées, dont un enfant de 5 ans. L’hélicoptère du SAMU est intervenu sur place, mais n’a transporté aucun blessé.

Un troisième véhicule a également été impliqué dans le choc, mais son conducteur n’a pas été blessé.

L’accident a provoqué d’importants bouchons.

Selon les premières constatations, un malaise d’un des conducteurs serait à l’origine de la collision.

R.H