Accident sur l’A6 au nord de Mâcon : trois blessés légers dont un enfant

Un accident de la circulation s’est produit ce mercredi dans le sens sud-nord de l’autoroute A6, au nord de Mâcon.
Trois personnes ont été légèrement blessées, dont un enfant de 5 ans. L’hélicoptère du SAMU est intervenu sur place, mais n’a transporté aucun blessé.
Un troisième véhicule a également été impliqué dans le choc, mais son conducteur n’a pas été blessé.
L’accident a provoqué d’importants bouchons.
Selon les premières constatations, un malaise d’un des conducteurs serait à l’origine de la collision.
R.H