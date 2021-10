Allauch : un homme mis en examen dans le cadre d’un double meurtre

Dimanche, deux corps sans vie ont été découverts dans un appart-hôtel à Allauch, à une quinzaine de kilomètres de Marseille.

La présence d’une couverture cachant les deux corps laissait témoigner d’un double homicide. Trois jours après cette trouvaille macabre, un homme a été mis en examen.

Le suspect, âgé d’une cinquantaine d’années et résidant sur le lieu des faits, a été mis en examen mercredi dans le cadre d’une information judiciaire.

Plusieurs éléments recueillis à son econtre

Placé en garde à vue, ce dernier a nié les faits « sans pouvoir expliquer les éléments recueillis à son encontre », précise le parquet dans un communiqué.

En cause notamment, des « témoignages sur le comportement de cet homme, les éléments techniques sur ses allées et venues durant la nuit, les éléments de police technique et scientifique recueillis dans son logement, ses contradictions dans son emploi du temps » favorisent la thèse de son implication dans ce double homicide.