Alternatiba et Utop Vélo organisent une “Vélorution” ce samedi à Marseille et à La Ciotat

Les associations Utop Vélo et Alternatiba organisent conjointement une “Vélorution” ce samedi après-midi à Marseille et à La Ciotat. Les organisateurs souhaitent voir plus de pistes cyclables dans les deux villes.



“Mobilisons-nous pour un territoire apaisé, plus convivial et plus soutenable ! En repensant nos transports et en favorisant les mobilités actives, nous créons des espaces pour vivre mieux, en meilleure santé, et de manière plus soutenable et plus conviviale. À vélo, à pied, ou en transports en commun, reprenons nos territoires”, écrit Alternatiba sur ses réseaux sociaux.

La Ciotat : départ de l’événement à 15h depuis la place du 8 mai 1945.

Marseille : départ de l’événement à 14h à La Plaine (vers les jeux d’enfants)