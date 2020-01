ASVEL (F) : les Lionnes conservent leur invincibilité à Mado Bonnet

Les partenaires de Marieme Badiane (18 points, 6 rebonds, 5 passes décisives) se sont imposées ce dimanche après-midi sur le score de 82 à 71 à domicile contre Roche Vendée. Grâce à ce succès, les Lionnes confortent leur fauteuil de leader et conservent leur invincibilité à domicile en championnat.



Les joueuses de Valéry Demory n’ont jamais vraiment été inquiétées et ont fait la course en tête pendant l’intégralité de la rencontre. Prochain match pour les coéquipières de Julie Allemand (7 points et 8 passes décisives), ce sera jeudi contre les Espagnoles de l’Uni Girona en Euroligue.