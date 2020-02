ASVEL : un match pour relever la tête en Euroligue

Brillant leader en Jeep Elite, les Villeurbannais traversent une période plus compliquée en EuroLigue et voudront retrouver la victoire dans cette compétition, ce mardi face au Bayern Munich.

Face à la formation allemande, l’ASVEL aura pour objectif de mettre fin à cette série de six défaites de suite dans une compétition de plus en plus exigeante au fil des semaines. Passés tout près du succès contre l’Etoile Rouge de Belgrade puis Zalgiris Kaunas, les joueurs de Zvezdan Mitrovic, auront forcément à cœur de goûter de nouveau à la victoire.

Un double rendez-vous européen aura même lieu cette semaine, avec un déplacement à Vitoria, ce jeudi à 21h00. Alors autant bien commencer la semaine devant son public.



Coup d’envoi prévu à 20 h 45. Un match à suivre sur Tonic Radio.