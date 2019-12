Attaque de Villeurbanne : le suspect pourra être jugé

L’auteur présumé de l’attaque au couteau de Villeurbanne pourra être jugé. Cet Afghan de 33 ans avait tué un jeune homme de 19 ans et blessé 8 personnes le 31 août. Il est mis en examen pour “assassinat” et “tentatives d’assassinats”.



Selon l’expert psychiatre qui l’a rencontré, l’homme est responsable pénalement de ses actes. Une contre-expertise a été ordonnée.



Pour rappel, l’homme a reconnu partiellement les faits mais avait assuré avoir entendu des voix qui l’avaient poussé à tuer. Une première évaluation psychiatrique avait révélé « un état psychotique envahissant », et des analyses toxicologiques ont montré qu’il avait également consommé une importante quantité de cannabis avant l’agression.