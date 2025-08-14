Aubagne – FC Villefranche-Beaujolais : les Caladois en quête d’une première victoire

Vendredi (19h30), le FC Villefranche-Beaujolais se déplace sur la pelouse d'Aubagne pour le compte de la deuxième journée de championnat National. La semaine dernière, les Caladois ne sont pas parvenu à faire mieux qu'un match nul (0-0) à domicile. Le coach Fabien Pujo se méfie de son futur adversaire, sèchement battu par le SM Caen (3-0) vendredi dernier : "À domicile, ils ont été performants la saison dernière".

L'ancien entraîneur du FC GOAL notamment, insiste sur l'impact de la chaleur sur les joueurs durant la rencontre : "À la fin de la première et deuxième mi-temps, ça va être compliqué".

L'entraîneur du FC Villefranche-Beaujolais Fabien Pujo (à gauche).

D.K.

Crédits photos FCVB Laurent Barou