play_arrow

keyboard_arrow_right

Listeners:

Top listeners:

skip_previous skip_next
00:00 00:00
playlist_play chevron_left
volume_up
Aller à l'album
  • play_arrow

    Lyon 98.4 FM

  • play_arrow

    Villefranche 94.7 FM

  • play_arrow

    Bourgoin 97.8 FM

  • play_arrow

    Vienne 95.1 FM

  • play_arrow

    Lyon et Région DAB+

  • play_arrow

    Chalon-sur-Saône 91.1 FM

  • play_arrow

    Saint-Étienne DAB+

  • play_arrow

    Grenoble DAB+

  • play_arrow

    Avignon DAB+

  • play_arrow

    Marseille DAB+

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Latino

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing

  • play_arrow

    Webradio Tonic Radio Urban

Télécharger notre application sur :

Android Apple
Facebook Instagram Youtube
Écouter Tonic Radio
Webradios

Aubagne – FC Villefranche-Beaujolais : les Caladois en quête d’une première victoire

Vendredi (19h30), le FC Villefranche-Beaujolais se déplace sur la pelouse d'Aubagne pour le compte de la deuxième journée de championnat National. La semaine dernière, les Caladois ne sont pas parvenu à faire mieux qu'un match nul (0-0) à domicile. Le coach Fabien Pujo se méfie de son futur adversaire, sèchement battu par le SM Caen (3-0) vendredi dernier : "À domicile, ils ont été performants la saison dernière".

L'ancien entraîneur du FC GOAL notamment, insiste sur l'impact de la chaleur sur les joueurs durant la rencontre : "À la fin de la première et deuxième mi-temps, ça va être compliqué".

L'entraîneur du FC Villefranche-Beaujolais Fabien Pujo (à gauche).

D.K.

Crédits photos FCVB Laurent Barou

Partager sur

Facebook Instagram

vous aimerez aussi

Loire : la sécheresse s’aggrave, les restrictions d’eau renforcées

LIRE PLUS

Saint-Chamond : les bassins de la piscine fermés mercredi après une pollution

LIRE PLUS

Mâcon : la fontaine de la place Saint-Pierre hors service

LIRE PLUS

La pêche est interdite dans le lac d’Épervans

LIRE PLUS
Inscription newsletter
Nos actualités
Informations
A propos

Tonic Radio, est une station radio dirigée par Laurent CHABBAT et Charles COUTY dont le siège est à Lyon. Elle diffuse à Lyon 98.4 FM, à Villefranche-sur-Saône 94.7 FM, à Bourgoin-Jallieu 97.8 FM, à Vienne 95.1 FM, à Chalon-sur-Saône 91.1 FM. Tonic Radio est également accessible en DAB+ à Lyon et sa région, à Saint-Etienne, à Grenoble, à Avignon et à Marseille. Retrouvez également le son Hit et Pop Music sur tonicradio.fr et l’application Tonic Radio »

  • Copyright © 2024
  • Tonic radio
  • Site réalisé par l'agence Küme à Lyon
Facebook Instagram Youtube