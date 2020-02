Aulas : ses principales déclarations

Jean Michel Aulas s’est exprimé ce midi lors d’une conférence de presse téléphonique en marge de la présentation des comptes d’OL Groupe. Ses principales déclarations concernant l’aspect sportif :

Le match face au PSG

« Les actions de jeu étaient exceptionnelles. Léonardo m’a dit qu’il y avait une qualité de jeu qui permet d’espérer des choses positives. »

La forme de l’OL

« Nos performances en championnats n’ont pas été bonnes mais l’important est d’être présent à l’arrivée. Les espérances de réaliser une saison tout à fait exceptionnelle en terme de résultat est possible. On est quand même présent dans toutes les compétitions chez les filles et les garçons. L’académie joue en plus ce soir en Youth League. »

La Coupe d’Europe

« On va tout faire pour se qualifier pour une coupe d’Europe. C’est surtout souhaitable plus qu’indispensable. C’est vrai que ça va être très difficile mais on y croit. »

Rudi Garcia

« Je trouve honteux la manière dont on traite Garcia. Il a réussi partout où il est passé. Ce n’est pas parce qu’il a fait une mauvaise fin à Marseille qu’il mérite ce bashing. C’est insupportable. »

L’avenir de Garcia

« On a gagné les matchs essentiels et l’état d’esprit dans le vestiaire s’est transformé. C’est un grand travailleur comme on en a jamais eu. Je considère que c’était un bon choix. J’espère qu’on va faire du chemin ensemble. »

Les recrues qui ne répondent pas aux attentes

« On ne peut pas juger la valeur des joueurs dans les premiers mois après des transferts importants. Quand Juninho est arrivé, il ne répondait pas tout de suite aux attentes avant de devenir un des meilleurs joueurs de l’histoire du club. Il faut être patient et attendre la fin du championnat. Certains ne sont pas encore au meilleur de leur forme »

Joachim Andersen

« On a hâte de voir Andersen à son meilleur niveau. Il a un peu de difficulté à s’intégrer. Je pense qu’on a recruté un des meilleurs défenseurs du championnat italien. »

Le centre de formation

« Pour que les joueurs puissent réussir à l’OL, il faut que les circonstances soient favorables et y aller progressivement. Cette année, nous avons signé huit contrats professionnels à des jeunes joueurs. On croit parfaitement en notre académie. »

Les ventes de cet été

« On a déjà atteint nos objectifs économiques avec la vente de Lucas Tousart. Il faudra attendre de voir les offres et on en a déjà un certain nombre. On vend les joueurs qui veulent partir là où ils veulent. On n’est pas dans l’obligation de vendre. »

Les supporters

« Je ne peux pas les rassurer car vous (les médias) participez au bashing anti-OL. Les supporters sont à l’écoute de ce que les médias racontent, alors assumez! (…) La qualité du jeu, c’est comme en patinage artistique : on peut en faire dire ce que l’on veut! Je prétends que la qualité du jeu est en progression.”

Kadewere, Toko Ekambi, Guimaraes…

« C’est une marque de maitrise et de vision sur le futur qui est très positive.»

Tony Parker

« Il va rentrer au conseil d’administration car les actionnaires sont d’accord sur le principe. On va pouvoir l’intégrer. C’est une pierre de plus avec quelqu’un que j’apprécie beaucoup. »

Parker futur président de l’OL ?

« Il a sûrement le profil. Après pour être président de ce Groupe OL, il faut être adoubé par l’ensemble des actionnaires majoritaires. Il y a une dimension économique. Pour le moment ça n’a pas été envisagé. »

Un possible changement de nom du stade

« Ce n’est pas décidé. On n’a pas encore choisi le futur naming. On verra si Groupama fait des efforts importants. On a plusieurs candidats. On aura une préférence pour ceux qui sont en place car on s’entend bien. »

Fly Emirates

« C’est un groupe qui a refusé beaucoup de clubs. Il a acquis les droits sur les trois maillots. »

Propos recueillis par Timothée de Fraguier