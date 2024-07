Selon Bison Futé, ce samedi a été classé rouge sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes en raison des départs en vacances qui vont débuter. Il est recommandé d’éviter l’A6 entre Paris et Lyon de midi à 21 heures mais également l’A7 entre Lyon et Marseille et l’A89 entre Lyon et Bordeaux de 15 heures à 21 heures.