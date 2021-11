Avalanche au Népal : les corps des alpinistes français ont été retrouvés

Trois corps ont été trouvés au Népal, dans la région de l’Everest. Pour rappel, les alpinistes français étaient portés disparus depuis le 26 octobre dernier.

“Un hélicoptère accompagné d’une équipe de secours composée de guides de montagne professionnels ont été dépêchés pour ramener ces corps“, affirme l’inspecteur et porte-parole du bureau de police du district de Solukhumbu, Rishi Raj Dhakal.

Les trois alpinistes n’avaient plus donné de signe de vie depuis une avalanche qui s’est déclenchée pendant leur ascension de la face ouest du Mingbo Eiger, culminant à 6 070 mètres d’altitude. Parmi eux, Louis Pachoud et Gabriel Miloche sont originaires de Savoie et d’Haute-Savoie. Le dernier, Thomas Arfi, est originaire de Nice.

Les trois français faisaient partie d’une équipe arrivée fin septembre, dans la région du Khumbu et de l’Everest, au Népal, dans le but de gravir différents sommets culminant à quelque 5 000 et 6 000 m, au sud de l’Ama Dablam (6 814 m).