Belleville-en-Beaujolais : une nouvelle signalétique pour la sécurité des cyclistes

Une nouvelle signalétique a été installée pour les cyclistes à Belleville-en-Beaujolais. Objectif : renforcer la sécurité des deux-roues.
Près de 400 pictogrammes ont été mis en place sur les routes du beaujolais.
M.L
Listeners:
Top listeners:
Lyon 98.4 FM
Villefranche 94.7 FM
Bourgoin 97.8 FM
Vienne 95.1 FM
Lyon et Région DAB+
Chalon-sur-Saône 91.1 FM
Saint-Étienne DAB+
Grenoble DAB+
Avignon DAB+
Marseille DAB+
Webradio Tonic Radio Revolution – Only Remix
Webradio Tonic Radio Latino
Webradio Tonic Radio Jazz Clubbing
Webradio Tonic Radio Urban
Une nouvelle signalétique a été installée pour les cyclistes à Belleville-en-Beaujolais. Objectif : renforcer la sécurité des deux-roues.
Près de 400 pictogrammes ont été mis en place sur les routes du beaujolais.
M.L