Betclic Elite : l’ASVEL lance parfaitement sa saison en écrasant Nancy

Dans une rencontre à sens unique, l'ASVEL a surclassé Nancy ce dimanche soir (115-71) à l'Astroballe lors de la 1e journée de Betclic Elite. De bon augure avant le début de l'Euroligue ce mercredi.

L'ASVEL a brillé pour sa première sortie de la saison. Face à une équipe du SLUC diminuée par les blessures, les Villeurbannais ont pris à la gorge les Nancéens dès l'entame de la rencontre en menant 29-11 à la fin du premier quart-temps. La suite de la rencontre est un long fleuve tranquille pour les partenaires de Nando De Colo. Dans le sillage d'un Zac Seljaas déjà performant (15 points dont 13 en première période), les recrues villeurbannaises laissent déjà entrevoir de belles promesses. Glynn Watson Jr. (17 points, 1 rebond et 3 passes décisives), Bastien Vautier (12 points, 5 rebonds et 2 passes décisives) ou encore Bodian Massa (6 points et 4 rebonds) ont parfaitement lancé leur aventure avec l'ASVEL.

Âgé de 17 ans, le jeune Adam Atamna a lui aussi éclaboussé la rencontre par son talent. Le joueur formé à l'ASVEL et qui vient de signer son premier contrat professionnel termine avec 10 points, 2 rebonds et 3 passes décisives. Une soirée parfaite donc, avant "la semaine espagnole" en Euroligue et la réception de Valence ce mercredi soir à l'Astroballe (20h, en direct sur Tonic Radio), puis le match contre Baskonia à la LDLC Arena ce vendredi soir (20h, en direct sur Tonic Radio).