Betclic Elite : l’ASVEL s’impose dans le derby contre Roanne

L’ASVEL s’est fait peur mais s’est logiquement imposée (93-83) ce dimanche soir dans le derby de la 17e journée de Betclic Elite contre la Chorale de Roanne. Grâce à cette victoire, les hommes de T.J. Parker remontent provisoirement à la 4e place du championnat.



Paul Lacombe (19 points, 5 passes décisives et 4 rebonds) et Chris Jones (18 points, 5 passes décisives et 2 rebonds) ont une nouvelle fois été les hommes forts du succès villeurbannais de ce dimanche. La Chorale de Roanne n’a rien lâché jusqu’au bout en revenant même à égalité dans l’ultime quart-temps.



Mais les Villeurbannais ont été sérieux en toute fin de match et remportent une victoire précieuse en championnat.