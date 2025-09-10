play_arrow

« Bloquons tout » : de nombreux rassemblements dans la région

À Lyon, environ 8 000 manifestants se sont rassemblés autour de la place Guichard dans un cortège sauvage en début d’après-midi. La place a été évacuée aux alentours de 15h20. La presqu’île fait état de dégradations. Des rassemblements sont prévus encore toute la soirée dans la Métropole.

À Villefranche-sur-Saône, la mobilisation « Bloquons tout » a donné lieu à des actions anti-publicité avec 90 affiches retirées d’abribus et deux lockers Amazon neutralisés. Deux lycéens ont aussi tenté de bloquer l’entrée du lycée Claude-Bernard avant d’être repérés par la police. Les actions sont restées non violentes et symboliques.


À Tarare, une soixantaine de personnes se sont réunies». Un cercle de paroles et des groupes de réflexion ont permis d’échanger sur les motivations et les actions à mener, sans incident. Encadrée par les forces de l’ordre, la mobilisation est restée pacifique et « bon enfant ».

