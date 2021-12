Brest surprend l’OM au Vélodrome (1-2)

Le Stade Brestois est venu s’imposer au stade Vélodrome ce samedi après-midi en ouverture de la 17e journée de Ligue 1 sur le score de 2 buts à 1. Alors qu’ils avaient plutôt le match en main, les Marseillais se sont un petit peu sabordés tout seul notamment en vendangeant bon nombre d’occasions de buts.

Dès l’entame on sentait des Marseillais agressifs qui n’allaient rien laisser aux Bretons avec un pressing haut et des récupérations très rapides à la perte du ballon. Un bon début de match que venait confirmer Gerson à la 29e minute de jeu après un super une-deux avec Dimitri Payet qui remettait un caviar au Brésilien d’une magnifique talonnade avant que ce dernier ne file jusque vers le but pour envoyer un missile du pied gauche dans la lucarne du portier brestois (1-0).

Après ça, les Marseillais auraient pu faire le break mais avec toujours des Brestois assez dangereux sur des phases de contres et qui n’hésitaient pas à monter en nombre malgré un bloc assez bas. Au retour des vestiaires c’est sur une action malheureuse que le jeune Kamara est puni d’un penalty contre son équipe après qu’une frappe des visiteurs ayant ricoché sur le sol vienne taper son bras. Romain Faivre se chargeait de la transformer et remetteur les compteurs à égalité à la 53e minute (1-1).

Puis venait alors un festival d’occasions manquées pour l’OM qui allait forcement le payer. Gerson, Guendouzi, Payet… trois grosses opportunités où les joueurs étaient presque seuls face au gardien, sans pour autant trouver le chemin du but. Et ce sont même les Brestois qui punissaient les Marseillais sur une nouvelle contre-attaque rondement menée et un une-deux presque similaire à celui de Payet et Gerson en première mi-temps mais cette fois-ci entre Le Douaron et Honorat. Ce dernier venait crucifier Pau Lopez qui ne pu faire mieux que dévier sur la barre transversale mais rentrante à la 70e (1-2).

2 buts à 1, le score n’évoluera plus et ce sont même les Brestois qui auraient pu inscrire un but supplémentaire en fin de partie avec des contre-attaques mieux réalisées. L’OM stoppe ainsi sa série de deux victoires consécutives et pourrait perdre sa place de dauphin si Rennes, Nice ou Lens venaient à l’emporter ce week-end.