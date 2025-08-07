Canicule : forte vague de chaleur en Auvergne-Rhône-Alpes dès ce jeudi

Il va falloir s’hydrater et rester à l’ombre : une vague de chaleur intense et durable débute ce jeudi en Auvergne-Rhône-Alpes, comme sur une large partie du territoire français.

Près de 35 °C sont attendus dans certaines zones.

Le Rhône, l’Ain et l’Isère sont placés en vigilance jaune canicule. L’épisode devrait durer une bonne dizaine de jours. Et il ne faudra pas compter sur la fraîcheur nocturne pour souffler un peu.

À noter : le département du Rhône passera en vigilance orange dès ce vendredi.

R.H