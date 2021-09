C’est la rentrée pour 12 millions d’élèves

Après 800 000 enseignants ce mercredi, 12 millions d’élèves font leur rentrée ce jeudi en France. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a promis une rentrée aussi normale que possible, mais les protocoles sanitaires sont encore bien présents.



Le protocole sanitaire de niveau 2 (sur 4) a été retenu sur l’ensemble de la métropole, avec cours en présentiel pour tout le monde, la limitation du brassage par niveau, l’aération renforcée, et le port du masque obligatoire à l’intérieur pour les personnels et les élèves dès l’école élémentaire. La rentrée se fera se fera masquée dès le CP. Emmanuel Macron est à Marseille et assistera à cette première journée de rentrée dans une école des quartiers Nord de la ville.

La règle de la fermeture de la classe pour une durée de 7 jours dès le premier cas positif continuera à s’appliquer dans les écoles.

Dans les collèges et les lycées, un protocole de contact-tracing renforcé sera mis en œuvre pour identifier les élèves ayant eu des contact à risque avec un cas positif. Les élèves contact à risque ne justifiant pas d’une vaccination complète poursuivront pendant 7 jours leurs apprentissages à distance. Les élèves contact à risque justifiant d’une vaccination complète poursuivront les cours en présentiel.