Chalon-sur-Saône : la gauche radicale s’organise pour 2026

À Chalon-sur-Saône, les Insoumis, en alliance avec les Écologistes, le Parti communiste français et le collectif Bien Vivre, lancent une liste « insoumise et citoyenne » en vue des élections municipales de 2026. Cette coalition de gauche revendique une rupture franche avec les politiques actuelles et refuse toute alliance avec le Parti socialiste.

Elle entend construire un programme axé sur le renforcement des services publics, la transition écologique et la solidarité. L’objectif affiché : battre le maire sortant Gilles Platret, dont les prises de position sécuritaires sont fortement critiquées par les membres de cette nouvelle liste.

N.L