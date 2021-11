Chalon-sur-Saône : les Journées de la robotique ont lieu ce week-end

La ville de Chalon-sur-Saône accueille les Journées de la robotique ce samedi entre 8 heures et 18 heures et dimanche de 9 heures à 17 heures au sein du bâtiment Génie Industriel et Maintenant à l’IUT de Chalon.

À cette occasion, des démonstrations de robots, de projets base d’Arduino ou Raspberry Pi, seront organisées. Il sera également possible de découvrir des pièces fabriquées en impression 3D et d’assister aux déambulations du robot quadrupède SPOT de Boston Dynamics.