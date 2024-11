Ils étaient près de 200 manifestants pour dire non aux violences sexistes et sexuelles, femmes, enfants mais aussi des hommes se sont joints hier, en début de soirée à Chalon-sur-Saône, à la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes.

Des personnes solidaires mais aussi des victimes ou proches de victimes qui souhaitent davantage de justice.

R.H