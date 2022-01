Chalon-sur-Saône : un nouveau centre de dépistage ouvre ses portes ce lundi

La Ville de Chalon-sur-Saône et le Grand Chalon vont ouvrir un nouveau centre de dépistage dès ce lundi. Il sera ouvert aux personnes vaccinées, aux personnes cas contact et aux mineurs de plus de 5 ans de 9h à 19h, uniquement sur rendez-vous via Doctolib. Le nouveau dispositif sera situé dans l’aile droite de la Banque de France, à proximité du centre de vaccination.



Selon le Journal de Saône-et-Loire, ce centre de dépistage a été créé dans le but de soulager les laboratoires qui étaient surchargés avec la forte demande.