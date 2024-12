La zone commerciale sud entre Chalon-sur-Saône et Saint-Marcel poursuit son expansion avec la transformation des anciens locaux Picard et Fils en un parc d’activités de 14 000 m². Le projet comprendra trois bâtiments divisés en neuf cellules pour commerce, artisanat et stockage. Environ 130 places de parking accompagneront ces espaces modulables, disponibles à la location ou à l’achat, dont les prix débutent à 563 000 €.

EP