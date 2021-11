Chalon : trois jeunes hommes hospitalisés suite à un choc frontal entre deux véhicules

Personne n’est sorti indemne du violent choc qui s’est produit lundi, en fin d’après-midi, au croisement de l’avenue Édouard-Herriot et de la rue Saint-Helens, à Chalon-sur-Saône, lorsque deux voitures se sont percutées de plein fouet.

Comme l’indique le JSL, un choc frontal a eu lieu entre une Opel Corsa et une Renault Scenic et les deux conducteurs, ainsi qu’un passager, ont été transportés à l’hôpital de Chalon suite à l’intervention d’une douzaine de sapeurs-pompiers et de la police.

Tous sont âgés d’une vingtaine d’années et, parmi eux, l’un souffre de douleurs au genou et un autre de douleurs thoraciques. Quant aux circonstances de l’accident, elles restent à déterminer.