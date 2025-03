Une réunion a eu lieu à la mairie de Charnay-lès-Mâcon pour présenter le projet de réaménagement de la rue des Petits-Champs, avec la création d'une voie cyclable et d'un trottoir PMR. Les travaux, débutant mi-avril pour un mois, visent à améliorer la mobilité durable et la sécurité routière. La rue sera partiellement réaménagée en sens unique et restera accessible aux riverains.

EP