Cinq choses à savoir avant OL-Brest

L’OL accueille Brest ce samedi lors de la première journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

L’OL a connu une préparation mitigée

L’ère Peter Bosz va vraiment débuter ce samedi avec ce premier match officiel. Cet été, les matchs amicaux ont été assez inégaux. L’OL a gagné les trois premiers (5-1 contre Bourg-en-Bresse, 2-0 contre Villefranche, 4-1 contre Wolfsburg) puis concédé un nul (2-2 face à Villarreal) et deux défaites (3-2 contre le Sporting Portugal et 5-3 face à Porto). Les joueurs ont pour l’instant du mal à assimiler les nouveaux principes du technicien néerlandais. Rien d’alarmant ni d’illogique.

Les cartes ont été redistribuées

Comme à chaque fois qu’un nouveau coach arrive dans un club, la hiérarchie est susceptible de bouger. En défense, Castello Lukeba a marqué des points pendant la préparation. Il menace clairement Marcelo et Sinaly Diomandé pour une place dans l’axe au côté de Jason Denayer, lequel n’a d’ailleurs toujours pas prolongé un contrat qui expire dans un an. Dans le couloir droit, Malo Gusto a profité du départ de Matia De Sciglio pour devenir la doublure de Léo Dubois. Au milieu de terrain, les départs de Jean Lucas (prêté à Brest) et Thiago Mendes (transféré à Monaco) ont atténué la concurrence : en attendant les retours de Jeff-Reine Adelaïde et de Bruno Guimaraes, ils ne sont plus que trois pour quatre places (Aouar, Paqueta, Caqueret et le jeune Keita). En attendant mieux, et pas qu’au milieu :‘’On a encore besoin de bons joueurs dans chaque ligne, lance Peter Bosz. On a besoin de qualité par rapport à notre façon de jouer.’’

Le capitaine sera Léo Dubois

Pendant la préparation, le brassard a énormément tourné, avec huit capitaines différents : Bruno Guimaraes et Maxence Caqueret (Bourg), Islam Slimani et Cheikh Diop (Villefranche), Moussa Dembélé et Cheikh Diop (Wolfsburg) Houssem Aouar (Sporting), Moussa Dembélé et Léo Dubois (Porto), Karl-Toko Ekambi (Villareal). Contre Brest, et toute la saison, c’est un neuvième homme qui portera le brassard : Léo Dubois. Peter Bosz a désigné le latéral droit capitaine : “J’ai consulté des gens au club et je suis d’accord avec eux. Moussa Dembélé sera le vice-capitaine, Houssem Aouar le troisième”.

Brest revient de loin

L’adversaire du jour a été la pire équipe de L1 sur la phase retour (15 points). Passé tout près de la catastrophe, Brest a terminé 17ème. Le nouvel entraîneur Michel Der Zakarian est arrivé en Bretagne afin d’apporter davantage de caractère à une équipe qui a notamment perdu cet été le latéral gauche Romain Perraud, pisté par l’OL et parti à Southampton contre 12 millions d’euros.

💬 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹 𝗗𝗲𝗿 𝗭𝗮𝗸𝗮𝗿𝗶𝗮𝗻: "Il faut être prêt à aller combattre"



📲 Michel Der Zakarian s'est présenté ce matin en conférence de presse. Découvrez-la en intégralité 👉 https://t.co/lAzWDonvDz pic.twitter.com/6T9TaeCXDE — Stade Brestois 29 (@SB29) August 5, 2021

Il y aura environ 20 000 spectateurs

La capacité grand public totale a été fixée à seulement 33 500 places, même si aucune jauge n’a été imposée par les autorités en raison du contexte sanitaire. Dix-sept mois après le dernier match disputé dans un stade plein (OL-Juventus : 1-0, le 26 février 2020), les supporters sont autorisés à revenir au Groupama Stadium. Le pass sanitaire est obligatoire pour les plus de 18 ans,les spectateurs assis pourront retirer leur masque.

La statistique en plus

L’OL n’a perdu aucun de ses 17 derniers matches d’ouverture en Ligue 1 (14 victoires, 3 nuls), après n’avoir remporté aucun de ses 16 précédents (8 nuls, 8 défaites). Seul Bordeaux (22 entre 1980/81 et 2002/03) a connu plus longue série du genre dans l’histoire dans l’élite.

Julien Huët

