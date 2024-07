Hier soir, Ciel et Verdun-sur-le-Doubs tenaient chacun une réunion du conseil municipal avec un point très important concernant la fusion des communes ainsi que le futur nom du nouveau village. Pour le premier point, cette fusion a été approuvée. Pour le second, deux noms ressortent : Terres d’Eau et Confluence Saône Doubs. Les résultats seront communiqués au préfet qui tranchera ensuite.

EP