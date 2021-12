Covid-19 : l’ARS déclenche le plan blanc en Bourgogne Franche-Comté

Face à l’augmentation du nombre de cas positifs de personnes atteintes du Covid et à la hausse du nombre de personnes hospitalisées, l’Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté a déclenché, mercredi, à le plan blanc dans l’ensemble des établissements de santé de la région, en médecine, chirurgie et soins de suite et de réadaptation.

Une mesure qui permet aux établissements de mobiliser immédiatement tous les moyens disponibles pour gérer l’afflux de patients susceptible d’advenir. Cela induit un redéploiement du personnel médical mais aussi la déprogrammation d’opérations et autres actes médicaux considérés comme « non prioritaires », afin de renforcer les services de réanimation.